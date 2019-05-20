Точечные светильники – виды, функции, достоинства®

Комбинирование средств освещения – непростая задача без определённых знаний. Следует понимать, что все источники света в доме делятся на 2 категории – основные и вспомогательные. Основными являются потолочные/подвесные люстры. Различные настенные бра, настольные торшеры и встраиваемые точечные светильники относятся к числу дополнительных средств освещения комнаты. Речь пойдёт о решениях под номером 3 из этой тройки.

Главные функции

Точечные светильники способны выполнять несколько функций. В определённых случаях они могут выступать даже в качестве основного источника света. Например, при оснащении ванной комнаты, кухни, прихожей или для подсветки лестничной зоны частного дома.

Но преимущественно это идеальный вариант для декоративной подсветки и организации вспомогательного освещения в довесок к основному. Использование точечных светильников позволяет сдвинуть визуальные акценты в нужную сторону, создать правильные затенения, а также способствует зонированию внутри помещения.

Классификация

Разновидности точечных светильников позволяют легко адаптировать их под требования и характеристики помещения. Сегодня рынок предлагает 2 классификации подобных источников света.

По типу монтажа

Оптимальным решением для натяжных и подвесных потолков стандартной высоты являются врезные LED светильники, они же встраиваемые. Специально для помещений с низкими потолками созданы накладные источники освещения, способные закрепляться на любой ровной поверхности, включая стены.

По типу конструкции

Имеется в виду степень интерактивности устройства. Большинство решений имеют стационарный тип установки. Но есть так называемые поворотные конструкции, способные вращаться, меняя вектор направления света.

Также стоит упомянуть разновидности ламп, используемых для оснащения точечных светильников. Правда галогенные и лампы накаливания редко используются по причине нагрева. Обычно применяются светодиодные лед лампы, идеально подходящие для близкого контакта с поверхностью потолка.

Достоинства

Они более чем очевидны. На рынке можно выбирать оптимальное решение для любых нужд. Точечные светильники можно размещать в любых участках помещения, создавая нужные декоративные акценты и дополняя интерьер качественным освещением.