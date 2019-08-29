Токсин ботулизма в домашней консервации: как себя обезопасить

Лето заканчивается, и харьковчане начинают делать заготовки на зиму. Наиболее популярными овощами для консервации являются помидоры и огурцы, говорят продавцы на харьковских рынках.

Вариантов обработки и консервации существует несколько, рассказывают домохозяйки, например, кто-то стерилизует банки, а кто-то отдает предпочтение холодному способу консервации - сахар, укус и холодная вода.

Анна, харьковчанка

Стараюсь больше замораживать. Но немножко консервирую для себя. Но уже натуральным способом, без всяких добавок - соль, сахар и все, в натуральном соке. Сначала я банки стерилизую, а затем стерилизую банки уже с помидорами

За килограмм помидоров просят от десяти до двадцати гривен, а огурцы стоят в районе двадцати гривен за килограмм.

Олеся, харьковчанка

Не выгодно это сейчас, потому что огород содержать дорого и купить дорого и приготовить, то есть дешевле намного и удобнее купить в супермаркете, выбрать именно под какое-то блюдо что-то - это гораздо дешевле выходит

Если вы уже готовите консервацию дома, стоит придерживаться определённых правил, добавляют уже специалисты областной Госпотребслужбы. Одна из угроз, которая может попасть в ёмкость с консервацией - ботулизм. Обезопасить себя можно при помощи термической обработки, так как высокая температура способствует обезвреживанию токсина.

Ирина Христоева, зам. начальника Управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины

Токсин - він не любить кисле середовище, таким чином перед консервуванням обов'язково слід додавати або оцтову кислоту, або лимонну

Кроме термической обработки овощи следует тщательно мыть перед тем, как распределить по емкостям, а также следить за состоянием крышки и банки - они не должны иметь дефектов. Но если крышка все же вздулась - консервацию стоит выкинуть, отмечают работники отдела проверки пищевых продуктов

Ирина Христоева, зам. начальника Управления безопасности пищевых продуктов и вет. медицины

Від початку року в Україні від харчових отруєнь, які були віклікані збудником ботулізму, постраждало 70 осіб, 8 з якіх - померли. Таким чином, если ви маєте слабкість, нудоту, біль в жівоті або если ви маєте проблеми з зором, то вам негайно треба звернутися до лікаря.

Специалисты говорят - вакцина от ботулизма в Украине есть, но важно вовремя обратиться в больницу. Кроме овощей, токсин может находиться в рыбе и грибах.