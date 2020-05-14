Толпы на остановках и пробки на дорогах. Когда в Кабмине планируют запустить харьковскую подземку?

Следующий этап ослабления карантина в Украине возможен 22 мая и будет рассматриваться на одном из ближайших заседаний правительства. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Среди вероятных смягчений - разрешение на проведение спортивных соревнований без зрителей, разрешение на работу гостиниц с определенными ограничениями, на проведение внешнего независимого оценивания и работу дошкольных учебных заведений.

Однако все это возможно лишь при условии соблюдения противоэпидемических правил. Масочного режима, дезинфекции рук и соблюдение социальной дистанции.

Харьковчане на этой неделе, как и украинцы в других регионах, стали значительно меньше использовать защитные средства, находясь на улице. Некоторые без маски из дома вообще не выходят, другие - одевают только в магазинах, супермаркетах или транспорте.

Виктория, харьковчанка:

Я их всегда использую в общественных местах, по улице вокруг меня в диаметре нет людей, вот и все, она всегда со мной, и это реально в магазине нужно, иду в магазин. Маска в кармане.

Валентина, харьковчанка:

Я выхожу на улицу один раз в неделю, и обязательно в маске, и выхожу недалеко. Постепенно привыкаю, но тяжело.

Анатолий, харьковчанин:

Ну, все время её носим - как в магазин, как на работу.

Люди говорят - с нетерпением ждут, когда эпидемия отступит и ограничения отменят. Больше всего проблем, отмечают горожане, с транспортом. На дорогах - пробки, ждать трамвай, троллейбус или маршрутку приходится не менее часа, и попасть в салон в часы пик - очень трудно.

Ольга, харьковчанка:

Очень тяжело добираться, 46 тролейбус, который идет с Горизонта на маршала Жукова, он уже полностью забитый. Чем руководствуются, мне кажется, метро, если как сказать, продумано, оно будет лучше в 10 раз. Позавчера я ехала с работы, вот здесь, возле фрешлайна, очередь заканчивалась, человек 150.

Елена, харьковчанка:

Не хватает, конечно, а шо делать, приходится мириться. На Салтовке, спасибо, пустили автобус, микроавтобус, добираемся нормально, ниче, но я не работаю, поэтому мне нормально.

Представители власти в Киеве и Харькове уже обратились в Кабмин с просьбой возобновить работу метрополитена - частично, с санитарным контролем и пропусками или же полностью. Столичные чиновники пока позволить это не готовы.

Геннадий Кернес, городской голова Харькова:

Начали ходить на работу, послабление карантина, нам необходим открыть метро. Я не знаю, почему премьер-министр Шмыгаль так зацепился за то, чтобы не открывали метро. Подземный транспорт - это транспорт безопасный, удобный и доступный. Мало того, мы могли бы поставить там определенные заслоны и кабины для санитарного контроля.

В министерстве инфраструктуры заявили, что пассажирские перевозки в Украине будут восстанавливать в три этапа. Сначала будут запускать городской и пригородный транспорт, затем - межобластное и международное сообщение. Открытие аэропортов - последний этап. Дату должны согласовать с Минздравом уже на днях.