Топ 8 лучших холодильников в 2020 году®

08 декабря 2020 г. 14:10
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Невозможно представить современную кухню без такого незаменимого устройства как холодильник.

Большинство людей настолько привыкли к своим холодильникам, что обращают на них внимание только когда те ломаются. И поломка — отличная причина купить холодильник более современного и надежного образца.

 

Разновидности холодильников

Среди множества видов холодильников, стоит выделить базовые разновидности по типу заморозки:

  • Капельная (Direct cool)

Можно смело забыть о том, чтобы размораживать ледяную корку и избавляться от нее вручную. С помощью термодатчиков и испарителя на задней панели происходит охлаждение воздушных потоков, при сохранении плюсовой температуры внутри холодильного шкафа. Такой подход способствует появлению конденсата. Когда лед накапливается, система автоматически выключает компрессор.

  • Сухая заморозка (No frost)

Подобна капельному охлаждению, но была доработана при помощи системы вентиляции. Главное отличие в том, что происходит равномерное распределение температуры. Система применяется как в холодильных, так и в морозильных камерах. Однако из-за вентиляции увеличивается уровень шума и уменьшается внутренний объем камер, что тоже необходимо учитывать.

Кроме того, количество камер в бытовом холодильнике варьируется от 2 до 10. Самым распространенным вариантом является двухкамерный, состоящий из холодильной и морозильной камеры. Трехкамерные могут предусматривать т.н. «зоны свежести» или глубокую заморозку. Глубина, ширина и расположение отсеков тоже варьируются.

 

Основные типы управления холодильниками

К базовым типам управления относятся механический и электронный.

Механический тип является более бюджетным вариантом. Отличается сравнительно большей надежностью и простотой эксплуатации. Стоимость ниже электронных аналогов объясняется более низким классом энергопотребления. Однако недоступны и многие дополнительные функции, такие как индикация текущей температуры и сигналы ее повышении в камерах при помощи цветного дисплея. 

Электронный тип, в свою очередь, славится более точной поддержкой заданного температурного режима. Кроме того, процесс охлаждения работает более эффективно, что сказывается на экономичности устройства. Тем не менее устройства с электронным управлением более чувствительны к перепадам напряжения и ремонт обойдется дороже, чем у механических аналогов.

 

Рейтинг лучших холодильников




Место

Производитель

Модель

1

Bosch

KGN36VL326

2

LG

GA-B509SLKM

3

Samsung

BRB260087WW

4

Indesit

IBS 18 AA

5

Liebherr

CNel 4813

6

Samsung

RB31FSRNDSA

7

Gorenje

NRM9181UX

8

LG

GN-H702HMHZ

 

 

Какие производители самые надежные

  • LG

Холодильники, производимые данной южнокорейской компанией, давно и прочно закрепились на рынке. Выбор и доверие покупателей основывается на неизменном качестве их изделий и многолетнем опыте в этой сфере.

  • Samsung

Среди производителей, Самсунг выделяется большим количеством функций в своих устройствах. Они регулярно внедряют новейшие разработки в свои новейшие образцы, чем заслужили признание клиентов по всему миру.

  • Indesit

Итальянская компания, являвшаяся одним из крупнейших производителей бытовой техники в Европе. Их продукция славится меньшим энергопотреблением в сравнении с аналогами.

  • Bosch

Немецкий бренд, отличающийся надежностью и вниманием к деталям. В среднем, изделия Бош служат своим хозяевам дольше, чем аналогичные товары других брендов. 

 

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