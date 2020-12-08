Топ 8 лучших холодильников в 2020 году®

Невозможно представить современную кухню без такого незаменимого устройства как холодильник.

Большинство людей настолько привыкли к своим холодильникам, что обращают на них внимание только когда те ломаются. И поломка — отличная причина купить холодильник более современного и надежного образца.

Разновидности холодильников

Среди множества видов холодильников, стоит выделить базовые разновидности по типу заморозки:

Капельная (Direct cool)

Можно смело забыть о том, чтобы размораживать ледяную корку и избавляться от нее вручную. С помощью термодатчиков и испарителя на задней панели происходит охлаждение воздушных потоков, при сохранении плюсовой температуры внутри холодильного шкафа. Такой подход способствует появлению конденсата. Когда лед накапливается, система автоматически выключает компрессор.

Сухая заморозка (No frost)

Подобна капельному охлаждению, но была доработана при помощи системы вентиляции. Главное отличие в том, что происходит равномерное распределение температуры. Система применяется как в холодильных, так и в морозильных камерах. Однако из-за вентиляции увеличивается уровень шума и уменьшается внутренний объем камер, что тоже необходимо учитывать.

Кроме того, количество камер в бытовом холодильнике варьируется от 2 до 10. Самым распространенным вариантом является двухкамерный, состоящий из холодильной и морозильной камеры. Трехкамерные могут предусматривать т.н. «зоны свежести» или глубокую заморозку. Глубина, ширина и расположение отсеков тоже варьируются.

Основные типы управления холодильниками

К базовым типам управления относятся механический и электронный.

Механический тип является более бюджетным вариантом. Отличается сравнительно большей надежностью и простотой эксплуатации. Стоимость ниже электронных аналогов объясняется более низким классом энергопотребления. Однако недоступны и многие дополнительные функции, такие как индикация текущей температуры и сигналы ее повышении в камерах при помощи цветного дисплея.

Электронный тип, в свою очередь, славится более точной поддержкой заданного температурного режима. Кроме того, процесс охлаждения работает более эффективно, что сказывается на экономичности устройства. Тем не менее устройства с электронным управлением более чувствительны к перепадам напряжения и ремонт обойдется дороже, чем у механических аналогов.

Рейтинг лучших холодильников







Место Производитель Модель 1 Bosch KGN36VL326 2 LG GA-B509SLKM 3 Samsung BRB260087WW 4 Indesit IBS 18 AA 5 Liebherr CNel 4813 6 Samsung RB31FSRNDSA 7 Gorenje NRM9181UX 8 LG GN-H702HMHZ

Какие производители самые надежные

LG

Холодильники, производимые данной южнокорейской компанией, давно и прочно закрепились на рынке. Выбор и доверие покупателей основывается на неизменном качестве их изделий и многолетнем опыте в этой сфере.

Samsung

Среди производителей, Самсунг выделяется большим количеством функций в своих устройствах. Они регулярно внедряют новейшие разработки в свои новейшие образцы, чем заслужили признание клиентов по всему миру.

Indesit

Итальянская компания, являвшаяся одним из крупнейших производителей бытовой техники в Европе. Их продукция славится меньшим энергопотреблением в сравнении с аналогами.

Bosch

Немецкий бренд, отличающийся надежностью и вниманием к деталям. В среднем, изделия Бош служат своим хозяевам дольше, чем аналогичные товары других брендов.