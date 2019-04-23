Торговля акциями и криптовалютой — как не остаться в минусе и заработать максимум средств?®

Идеальным источником пассивного дохода является торговля на бирже — она достаточно проста для изучения начинающими и может приносить действительно достойную прибыль. Конечно, торговля сопряжена с определенными рисками — но существуют способы значительно их снизить.
Прежде всего, начинающим трейдерам рекомендуется подобрать хорошую платформу для торговли. К примеру, по этой ссылке расположен портал nextmarkets.com — немецко-мальтийский FinTech стартап, предлагающий трейдерам совершенно новый уровень торговли криптовалютами, индексами, акциями, сырьем и CFD. В распоряжении трейдеров оказываются самые современные инструменты биржевой торговли и доступ к ключевым рынкам акций и криптовалют — вместе с качественной поддержкой это помогает добиться быстрого успеха.
Существует несколько базовых рекомендаций, которые могут помочь трейдерам быстро достичь стабильных заработков.
Любые торговые платформы предлагают своим пользователям индикаторы и сигналы. Такие инструменты полезны в работе — но на них не рекомендуется полагаться целиком и полностью. Момент для входа на биржу и особенности сделки должен определять сам игрок — инструменты выполняют вспомогательную функцию, но не автоматизируют торговлю.
Грамотная торговля индексами и криптовалютами через международный портал помогает открыть для себя новый вид прибыли. Важно отметить, что стартап nextmarkets.com обладает большими перспективами и в дальнейшем будет только развиваться в соответствии с нуждами пользователей.