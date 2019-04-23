Торговля акциями и криптовалютой — как не остаться в минусе и заработать максимум средств?®

23 апреля 2019 г. 12:49
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Идеальным источником пассивного дохода является торговля на бирже — она достаточно проста для изучения начинающими и может приносить действительно достойную прибыль. Конечно, торговля сопряжена с определенными рисками — но существуют способы значительно их снизить.

Прежде всего, начинающим трейдерам рекомендуется подобрать хорошую платформу для торговли. К примеру, по этой ссылке расположен портал nextmarkets.com — немецко-мальтийский FinTech стартап, предлагающий трейдерам совершенно новый уровень торговли криптовалютами, индексами, акциями, сырьем и CFD. В распоряжении трейдеров оказываются самые современные инструменты биржевой торговли и доступ к ключевым рынкам акций и криптовалют — вместе с качественной поддержкой это помогает добиться быстрого успеха.

Каких правил следует придерживаться при работе на бирже?

Существует несколько базовых рекомендаций, которые могут помочь трейдерам быстро достичь стабильных заработков.

  • Перед торговлей на настоящих биржевых площадках лучше всего потренироваться на виртуальных симуляторах — в частности, площадка nextmarkets предлагает к использованию удобный демо-счет. Это позволяет изучить инструменты, уловить основные тенденции биржи и избежать самых первых ошибок и финансовых потерь.
  • Одновременно с торговлей на бирже следует постоянно изучать теоретические и аналитические материалы — это необходимо для повышения своего мастерства. Успех при торговле акциями и криптовалютами во многом зависит от текущего момента, но тем не менее рынок подчиняется определенным правилам, и их полезно знать.
  • При ведении торговли необходимо рисковать только малой частью средств при осуществлении одной сделки — обычно рекомендуют ставить не больше 10% от депозита. Даже в совершенно беспроигрышную операцию нельзя вкладывать все деньги сразу — это значительно повышает риски, поскольку тенденции акций и криптовалют могут измениться в последний момент.

Любые торговые платформы предлагают своим пользователям индикаторы и сигналы. Такие инструменты полезны в работе — но на них не рекомендуется полагаться целиком и полностью. Момент для входа на биржу и особенности сделки должен определять сам игрок — инструменты выполняют вспомогательную функцию, но не автоматизируют торговлю.

Грамотная торговля индексами и криптовалютами через международный портал помогает открыть для себя новый вид прибыли. Важно отметить, что стартап nextmarkets.com обладает большими перспективами и в дальнейшем будет только развиваться в соответствии с нуждами пользователей.

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