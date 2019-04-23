Торговля акциями и криптовалютой — как не остаться в минусе и заработать максимум средств?®

Идеальным источником пассивного дохода является торговля на бирже — она достаточно проста для изучения начинающими и может приносить действительно достойную прибыль. Конечно, торговля сопряжена с определенными рисками — но существуют способы значительно их снизить.

Прежде всего, начинающим трейдерам рекомендуется подобрать хорошую платформу для торговли. К примеру, по этой ссылке расположен портал nextmarkets.com — немецко-мальтийский FinTech стартап, предлагающий трейдерам совершенно новый уровень торговли криптовалютами, индексами, акциями, сырьем и CFD. В распоряжении трейдеров оказываются самые современные инструменты биржевой торговли и доступ к ключевым рынкам акций и криптовалют — вместе с качественной поддержкой это помогает добиться быстрого успеха.

Каких правил следует придерживаться при работе на бирже?

Существует несколько базовых рекомендаций, которые могут помочь трейдерам быстро достичь стабильных заработков.

Перед торговлей на настоящих биржевых площадках лучше всего потренироваться на виртуальных симуляторах — в частности, площадка nextmarkets предлагает к использованию удобный демо-счет. Это позволяет изучить инструменты, уловить основные тенденции биржи и избежать самых первых ошибок и финансовых потерь.

Одновременно с торговлей на бирже следует постоянно изучать теоретические и аналитические материалы — это необходимо для повышения своего мастерства. Успех при торговле акциями и криптовалютами во многом зависит от текущего момента, но тем не менее рынок подчиняется определенным правилам, и их полезно знать.

При ведении торговли необходимо рисковать только малой частью средств при осуществлении одной сделки — обычно рекомендуют ставить не больше 10% от депозита. Даже в совершенно беспроигрышную операцию нельзя вкладывать все деньги сразу — это значительно повышает риски, поскольку тенденции акций и криптовалют могут измениться в последний момент.

Любые торговые платформы предлагают своим пользователям индикаторы и сигналы. Такие инструменты полезны в работе — но на них не рекомендуется полагаться целиком и полностью. Момент для входа на биржу и особенности сделки должен определять сам игрок — инструменты выполняют вспомогательную функцию, но не автоматизируют торговлю.

Грамотная торговля индексами и криптовалютами через международный портал помогает открыть для себя новый вид прибыли. Важно отметить, что стартап nextmarkets.com обладает большими перспективами и в дальнейшем будет только развиваться в соответствии с нуждами пользователей.