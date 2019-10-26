 

Трамп отменил приостановление беспошлинной торговли для украинской продукции

26 октября 2019 г. 11:25
Источник: Интерфакс-Украина
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Президент США Дональд Трамп распорядился возобновить беспошлинную торговлю для некоторой украинской продукции.

Соответствующий указ президента США от 25 октября был обнародован Белым домом.

В документе отмечается, что Украина добилась прогресса в обеспечении адекватной и эффективной защиты права интеллектуальной собственности. "Соответственно, целесообразно прекратить приостановление режима беспошлинной торговли … для определенных приемлемых товаров, являющихся продукцией Украины, через 5 дней от даты этого объявления", - подчеркивается в указе.

Напомним, Дональд Трамп принял решение приостановить беспошлинную торговлю для ряда товаров из Украины в декабре 2017 года.

 

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