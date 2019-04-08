Трамваи №23 и 26 на два дня изменят маршруты

08 апреля 2019 г. 15:48
67 просмотров

С 9:00 до 16:00 9 и 10 апреля будет запрещено движение трамваев по проспекту Тракторостроителей, на участке от улицы Героев Труда до Салтовского шоссе.

Об этом сообщается на сайте Харьковского горсовета.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей.

На этот период данные трамваи будут ходить так:

№23: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - 602 м/р;

№26: парк им. Горького - ул. Веснина - ул. Матюшенко - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - разворотный круг «Салтовский».

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.