Трамваи №23 и 26 на два дня изменят маршруты

С 9:00 до 16:00 9 и 10 апреля будет запрещено движение трамваев по проспекту Тракторостроителей, на участке от улицы Героев Труда до Салтовского шоссе.

Об этом сообщается на сайте Харьковского горсовета.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей.

На этот период данные трамваи будут ходить так:

№23: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - 602 м/р;

№26: парк им. Горького - ул. Веснина - ул. Матюшенко - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - разворотный круг «Салтовский».