Трамваи №6 и 8 изменят маршруты на Салтовке

С 9:00 до 16:00 7 мая движение трамваев по Салтовскому шоссе на участке от переулка Салтовского до проспекта Тракторостроителей будет запрещено.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

По информации Департамента инфраструктуры, указанный участок перекроют в связи с ремонтом трамвайных путей.

На этот период трамваи будут курсировать так:

№8: разворотный круг «Ул. Одесская» - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - ул. Плехановская - ул. Молочная - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Морозова (парк Машиностроителей) - пр. Московский - пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Плехановская - ул. Морозова - пр. Героев Сталинграда - разворотный круг «Ул. Одесская».

№6: не ходит;

