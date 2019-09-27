 

Три признака того, что ваш газовый котел нуждается в срочном ремонте®

27 сентября 2019 г. 15:44
8 просмотров

В квартирах и домах, которые не подключены к централизованному теплоснабжению, чаще всего устанавливают индивидуальные газовые котлы. В них сгорает магистральный природный газ, а образованное тепло нагревает воду в системе отопления. Такие котлы очень эффективные, компактные, и могут устанавливаться даже в небольших квартирах.

Но имея в доме газовый котел, важно понимать, что в нем происходит постоянное горение, а значит, накапливается сажа и изнашиваются определенные элементы. Неисправности котла могут привести к серьезным последствиям, поэтому важно их вовремя распознавать.

Появление протечек теплоносителя

Самая неприятная и потенциально опасная ситуация связана с протечками в котле. Они могут возникать в трубопроводе, теплообменнике или трехходовом кране, если имеется дополнительный контур горячего водоснабжения. В зависимости от места возникновения течи, проблема имеет разную категорию сложности:

  • высокую, если прогорел теплообменник и его нужно восстанавливать или заменять;

  • среднюю, если появились течи в трубопроводе. Небольшие сварочные работы помогут быстро вернуть котел к жизни;

  • легкую, если протечка образовалась в кране или на узлах, которые можно легко обслужить или заменить.

Эксперты интернет-магазина Piramida24 рассказали, что их каталог насчитывает более 10 000 различных позиций по запросу «запчасти для газовых котлов». Здесь вы точно найдете нужную деталь. Для максимально быстрого и точного подбора обязательно укажите модель и производителя котла. Ведь одни и те же детали у разных заводов могут иметь совершенно разную конструкцию.

Быстрое затухание пламени

Еще один тревожный звоночек, который требует повышенного внимания – нестабильное пламя или его регулярное затухание. Такой процесс может свидетельствовать о:

  • плохой тяге из-за забившегося сажей дымохода;

  • проблемах с форсункой горелки;

  • остановке движения теплоносителя в системе;

  • перебоях в подаче воздуха;

  • перепадах давления в магистрали.

В котлах установлена надежная автоматика, которая при любой чрезвычайной ситуации отключает подачу газа и останавливает работу. Но это не означает, что можно игнорировать проблемы. Любое затухание – чрезвычайная ситуация, которая требует немедленного решения. Внимательно изучите каждый из пунктов выше – в нужный момент информация поможет быстрее найти причину.

Падает давление в системе отопления

Современные котлы оснащены целым арсеналом датчиков, среди которых обязательно есть датчики температуры и давления. Если фиксируется падение давления – из системы уходит теплоноситель. Причин может быть несколько:

  • вода банально выкипает из-за высокой температуры в системе;

  • появилась микротрещина в зоне горячих газов, куда испаряется вода;

  • дал течь расширительный бак – https://piramida24.com.ua/rasshiritelnye-baki/

В компании Piramida24, которая продает комплектующие, запчасти для котлов и газовых колонок, рассказали, с наступлением первых холодов ассортимент магазина пользуется повышенным спросом. Люди запускают свои котлы и сталкиваются с неисправностями, которые спешат как можно скорее устранить. Чтобы поломка не стала для вас неожиданностью, внимательно следите за работой котла и всегда вовремя выполняйте ремонтные работы.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                         Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.