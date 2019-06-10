Троллейбусная линия на Северную Салтовку: мнение людей и критика от ХАЦ

Решению городского совета проложить троллейбусную линию от Героев труда до Северной Салтовки по улицам Леся Сердюка и Натальи Ужвий местные жители только рады. Говорят - пока добираться домой на край города им трудновато.

Анатолий Наглый, рабочий

Не, ну нужна здесь по любому троллейбусная линия. Однозначно. Потому что на автобусах, на такси нереально ездить - сами понимаете. Проезд более-менее, быстрей намного. Людей много ездит - все ж видно. Сюда надо по-любому круговую делать, от Наталии Ужвий - вот туда. Это однозначно

Сейчас здесь ездят только забитые маршрутки, говорит пенсионер Леонид Кузьмин. Но даже такой транспорт, по его словам приходится ждать долго.

Леонид Кузьмин, пенсионер

Маршрутки плохо ходят. Так будет лучше для людей - тем более, тут широкая дорога. Микрорайоны тут очень большие, насыщенные людьми. Многие жалуются - большие перерывы, просто им долго ждать. Так что я считаю, что троллейбус нужен

А вот предпринимателя Александра Вовка волнуют цены на проезд и состояние маршрутных такси. Он говорит - они уже давно требуют замены. Также салтовчанам, по его словам, трудно добираться до ближайшей станции метро - Героев Труда.

Александр Вовк, предприниматель

Маршрутки, они, во-первых, дорогие, во-вторых, техническое состояние их... очень, очень плохое. Ну и вы понимаете, это коммерческие маршрутки, они работают от полного автобуса. Особенно тяжело выехать с Героев Труда.

Троллейбусную линию еще не построили, а она уже вызвала вопросы антикоррупционеров. В Харьковском антикоррупционном центре сообщают, что провода для линии планируют покупать по 357 грн. / кг. Хотя его цена в розницу, по их данным, от 200 грн / кг. Кроме этого, стоимость песка для строительства - 4425 грн / куб.м, а по данным ХАЦ его рыночная цена - 524 грн. / куб.м.

Евгений Лисичкин, активист ХАЦ

В кошторисах є неспівпадіння цін до ринкових цін, наприклад, є завищення по позиції проводу, майже вдвічі, і на цьому буде переплата майже один мільйон гривень. Є завищення майже у 8 разів на вартість піску, бо «Міськелетротранс» буде проводити роботи по реконструкції трамвайних колій

Но это еще не все: серьезные претензии в ХАЦ возникли еще и к фирме-субподрядчику - ООО «Сталь-Мир». Говорят, что она аффилирована с фирмой, которую подозревали в финансировании терроризма. Соответствующий запрос в мэрию уже отправлен.