Трудовая миграция может привести к росту цен в Украине – НБУ

03 августа 2018 г. 18:10
Источник: УНИАН
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В Украине из-за трудовой миграции может ускориться рост цен и замедлиться экономический рост. Уже сейчас предприниматели отмечают нехватку квалифицированных кадров, которая в первую очередь связана с выездом украинцев в Польшу и другие страны.

"Один из основных рисков базового сценария - продолжение оттока рабочей силы из Украины. Это будет высокими темпами создавать дальнейшее повышение диспропорций между спросом и предложением на рынке труда", - поясняют в инфляционном отчете НБУ.

На украинском рынке труда уже сейчас возникли проблемы. По оценкам Национального банка, наращивать темпы производство в том числе мешает трудовая миграция. Больше всего проблемы ощущаются в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и связи.

"По данным областных служб занятости в Польше, почти 50% трудовых мигрантов из Украины подали в 2017 году заявления на трудоустройство именно в этих видах деятельности", - поясняется в отчете НБУ.

Согласно отчету Международной организации труда, большинство украинцев уезжает на заработки в Польшу. Там они находят низкоквалифицированную работу.

Львиная часть мигрантов работает без официального трудоустройства, а, значит, теряет право на пенсию в Украине.
К слову, как пояснил эксперт в сфере зарубежного рынка труда Ярослав Мазур, для того, чтобы у украинцев пропал стимул искать работу за границей, уровень заработных плат должен достичь около 500 евро.

К слову, согласно данным крупного кадрового портала, зарплаты в столице уже достигли этого уровня.

Напомним, в Украине появилась онлайн-платформа, которая наглядно показывает масштабы трудовой миграции.

 

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