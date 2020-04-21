У Кернеса объявили первый тендер на строительство дороги через «Барабашово», - ХАЦ

21 апреля 2020 г. 13:33
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Управление по строительству, ремонту и реконструкции Департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета объявило проведение торгов на строительство новой дороги ожидаемой стоимостью  98355000 гривен.

Об этом говорится на сайте «Прозорро».

Как сообщает Харьковский антикоррупционный центр, речь идет о новом строительстве магистрали общегородского значения на участке от ул. Моисеевский к метромосту. Этот участок относится к строительству дороги через ТЦ «Барабашово».

Напомним, что Харьковский горсовет 16 октября проголосовал за строительство новой дороги с Салтовки в центр Харькова.

Протяженность новой магистрали составит 2,5 км.

Как пишет ХАЦ, проекты строительства новой дороги без проведения конкурса отдали ООО «Сити-Дизайн».

Руководителем ООО «Сити-Дизайн» является Майя Приходченко, основателем  - Любовь Тетельбаум.

Фирма создана в 2016 году. Директором тогда была указана Елена Головачева. Последняя также была сотрудницей фирмы «Ароф».

Более того, ООО «Сити-Дизайн» находилось по тому же адресу, что и «Ароф», и использовало их телефон.

А дочь Татьяны Тетельбаум, Евгения, указана, как родственница основательницы ООО «Ароф» Майи Поливановой.

Главным архитектором города является Татьяна Поливанова. В своей декларации она указывала доход как от фирмы «Ароф», так и от ООО «Сити-Дизайн».
 

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