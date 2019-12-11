У Кернеса потратят 22 миллиона на новогодние украшения и иллюминацию - ХАЦ

Коммунальное предприятие "Харьковзеленстрой" в рамках подготовки к Новому году закупает различные декоративные осветительные фигуры и элементы на 22,2 млн.грн. Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр, ссылаясь на данные системы публичных закупок "ProZorro".

«Все эти Санта Клаусы, деревья-фонтаны, хрустальные деревья, декоративные арки не появляются в центре города бесплатно. На них тратят миллионы гривен. Уже заключено 6 договоров и еще 3 должны заключить в ближайшее время», - отмечают антикоррупционеры.

По данным ХАЦ, из 6 заключенных договоров на 14,1 млн.грн, 4 договора заключили с ООО "ЛСВ Монолит":

- 30 алюминиевых LED-конструкций в виде дерева 2,0 х 1,6 х 1,6 м с возможностью крепления (к столбам, домам, деревьям и т.д.). Инсталляция - золотого цвета со светодиодной подсветкой по всей конструкции фигуры, ленты теплого белого света с функцией мерцания.

Одна такая установка стоит 76300 гривен, отмечают в ХАЦ.

Общая сумма договора - 2289000 гривен.

Это - 6 декоративных осветительных парковых фигур "Дерево-фонтан" (3 м.) - за 198,5 грн. за 1 шт.;

2 декоративных осветительных парковых фигуры "Дерево-фонтан" (6 м.) - за 548,96 тыс.грн. за 1 шт;

10 декоративных осветительных парковых фигур "Хрустальный дерево" (2,3 м.) за 96,11 тыс. за 1 шт.

Второй договор заключен на общую сумму 3250000 гривен.

- Электромеханическая каркасная конструкция 6,5 х 6,5 х 3,0 м. С LED-лентами теплого золотого, красного и белого света с функцией мерцания общей стоимостью 2,67 млн.грн.

Общая сумма договора - 2670000 грн.

По данным СМИ, скорее всего, эта электромеханическая каркасная конструкция – это Санта Клаус на коне, установленный на площади Конституции.

- 6 декоративных элементов освещения "Облака" 1,3 х 2,05 х 0,95 м. По 74,1 тыс. за 1 шт.

3 декоративных элементов освещения "Цветы" 6,0 х 1,85 х 1,0 м. По 335,1 тыс. за 1 шт.

3 декоративных элементов освещения "Цветы" 4,3 х 1,85 х 1,0 м. По 306,7 тыс. за 1 шт.

Общая стоимость договора - 2370000 грн.

Владельцем харьковского частного предприятия "ЛСВ Монолит" является Сергей Ломанов, а руководителем - Федор Ярмак.

«На 119,4 тыс. заключили также договор с ФЛП Кравченко Александр Борисович по поставке уличной световой гирлянды, закрепленной на каркасах.

А вот договор на 18 декоративных конструкционных изделий "LED-дерево" 1,4 * 1,4 * 3,5 м. (Вес - 47,5 кг.) По 157,5 тыс. за 1 шт. уже заключили с ООО "Гуд-вол". Общая сумма договора - 3,4 млн.грн», - анализируют в ХАЦ и добавляют:

также еще на 8,1 млн.грн. уже провели 3 аукциона, и ООО "Гуд-вол" ждет подписания 3 договоров с СКП "Харьковзеленстрой":

- 39 декоративных осветительных парковых фигур должны поставить за 3,43 млн.грн.

- За 3,2 млн. также появятся еще 84 декоративных элемента.

- Кроме этого, еще покупают 10 декоративных "Арк" (3,0 * 3,5 м.) По 150 тыс.грн. за 1 шт.

Ожидаемая сумма договора - 1500000 грн.

По данным ХАЦ, владельцем и руководителем сумского ООО "Гуд-вол" является Ольга Гринченко из села Каменная Яруга Чугуевского района. Фирма была создана 2 августа 2019.

Также в ХАЦ напомнили, что ранее в рамках подготовки к Новому году уже потратили 17,8 млн.грн. на световую иллюминацию по Сумской.

Так, 17,2 млн.грн. потратили на световую иллюминацию по Пушкинской;

- 6,2 млн.грн. на дом Деда Мороза;

- 4,2 млн.грн. на новогоднее оформление площади Свободы;

- 3,7 млн.грн. на 20 световых иллюминационных конструкций на площади Свободы;

И 0,2 млн.грн. пошло на охрану новогоднего декоративного оборудования на площади Свободы.

«И наконец, как уже написано выше - СКП "Харьковзеленстрой" покупает декоративных изделий на 22,2 млн.грн.2, - подытожили в Харьковском антикоррупционном центре.