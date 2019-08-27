У Кернеса потратят 69 миллионов гривен на реконструкцию фонтана в саду Шевченко - ХАЦ

Ожидаемая стоимость реконструкции фонтана светомузыки в саду им. Т. Шевченко по ул. Сумской, 35 составит 69 миллионов гривен.

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на сайт «Прозорро».

По данным антикоррупционеров, за эти средства планируют сделать проектные и демонтажные работы, заменить трубы, сделать новую гидроизоляцию, установить новые ЛЕД-светильники, новые системы фильтрации, подачи воды на фонтан и дезинфекции, покрытие фонтана сделают из гранита и тому подобное.

Также в ХАЦ напомнили, что в 2015 году этот фонтан был реконструирован за деньги компании «Рошен».

Тогда также делали проектные и демонтажные работы фонтана, заменяли технологическое оборудование, установили светотехнику, звуковую технику и автоматику для управления фонтаном, провели капитальный ремонт бетонной чаши фонтана и заменили гранитную облицовка. Также были проведены работы по благоустройству фонтана.

Как отметили в Харьковском антикоррупционном центре, что в эквиваленте евро ожидаемая стоимость реконструкции составит более 2200000 евро.

Для сравнения: 2200000 евро стоила реконструкция одного из самых известных и красивых фонтанов в мире - фонтана Треви в Риме, отметили в ХАЦ и подчеркнули, что там использовали средства спонсоров.

«Этот фонтан был построен в 1762 году, а работа над его созданием продолжалась целых 30 лет. Фонтан Треви является самым большим и в Риме, и во всей Италии - его ширина достигает 20 метров, а высота - 26 м. Реконструкция фонтана Треви длилась 17 месяцев и ею занимались 26 скульпторов. В Харькове работы оценивают в подобную сумму», - подытожили в ХАЦ, добавив, что после проведения аукциона стоимость реконструкции может быть снижена.