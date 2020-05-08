У Кернеса потратят более 800 тысяч гривен на «ягоды» из бетона - ХАЦ

Департамент жилищного хозяйства Харьковского горсовета заключил соглашение о приобретении декоративных изделий общей стоимостью 838 тысяч гривен с ФОТ Кулик Евгений Николаевич.

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на информацию, размещенную на сайте «Прозорро».

Речь идет о приобретении 67 декоративных бетонных изделий в виде ягод.

«Конструкция изготавливается из бетона М 300. Ширина / Диаметр составляет 100 см, высота 120 см, вес - не менее 700 кг.

Стоимость одной фигурки составляет 12507 гривен», – пишет ХАЦ.

По данным сайта «Прозорро», ООО Кулик получает подряды исключительно от Департамента жилищного хозяйства, который возглавляет Роман Нехорошков, отметили антикоррупционеры.

По данным ХАЦ, всего он подписал с Департаментом 21 соглашение на общую сумму 6400000 гривен.