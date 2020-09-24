У Кернеса потратят около двух миллионов гривен на установку скамеек в парке на Плехановской - ХАЦ

Департамент коммунального хозяйства Харьковского горсовета заключил соглашение с ООО «ВВК-Стиль» по реконструкции парка на ул. Плехановской стоимостью 43700000 гривен.

Об этом сообщили в Харьковском антикоррупционном центре со ссылкой на данные на сайте «Прозорро».

Речь идет о капитальном ремонте парка по ул. Плехановской, 77. В частности, планируется установка нового освещения, ограждения, парковых скамеек, урн, озеленение, ремонт водопровода, установят детские и спортивные площадки. Будет установлен новый фонтан.

«Так, в парке будут установлены скамейки стоимостью 183,6 тыс. гривен и 240 тысяч гривен за штуку. Первая скамейка имеет длину 25,33 м, а вторая - 37,25 м. Это в разы дороже, чем стоимость ряды этой реконструкции. Напомним, что до этого дорогие лавки были в метро на станции «Алексеевская», а их стоимость была около 60 тысяч гривен», - рассказали в ХАЦ.

Также, по данным «Прозорро», в парке будут установлены скамейки по 16042 гривен и 23160 гривен. Всего, на установку парковых скамеек потратят около двух миллионов гривен. Кроме того, для некоторых рядов запланирована гранитная опора по 6 тысяч гривен для каждой.

Как отмечают харьковские антикоррупционеры, среди интересных цен - стоимость баскетбольного щита - 83 тысячи гривен за штуку.

«Для сравнения: баскетбольная стойка Spalding Acrylic in-ground 54 "стоит 30 тысяч гривен. Игровой комплекс «Бастион»Т912 от компании «Интератлетика» стоит на сайте производителя 439 тысяч гривен, но для парка его покупают за 862 тысячи гривен.

Для сравнения: Песочинский поселковый совет приобрел точно такой комплекс за 378 тысяч гривен», – обратили внимание в ХАЦ, отметив, что комплекс для воркаута в Песочине тоже купили дешевле. Хотя он идентичен по артикулу.

Также в парке установят сцену стоимостью 1200000 гривен и биотуалет за 715 тысяч гривен.

По данным ХАЦ, учредителем ООО «ВВК-Стиль» сейчас Алексей Олейник. Ранее им был Медведев Сергей Николаевич. ФИО последнего совпадает с заместителем генерального директора КП «Харьковские тепловые сети».

Эта фирма, отметили в ХАЦ, получала подряды от КП «Харьковские тепловые сети», которое также подчиняется Департаменту коммунального хозяйства. Директором, которого является Алексей Богач.