У Кернеса приобрели для Деда Мороза дом за 6 миллионов - ХАЦ

21 ноября 2019 г. 10:55
355 просмотров

СКП "Харьковзеленстрой" отдало 6,2 миллиона гривен за дом для Деда Мороза, который установят на площади Свободы в Харькове. Именно такая стоимость договора от 8 ноября между СКП "Харьковзеленстрой" и ООО "Мгрупп" о приобретении дома Деда Мороза. Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на данные системы публичных закупок "ProZorro".

Общая площадь нового «дома Деда Мороза» составляет 170 кв.м. Основа несущих конструкций здания должна быть сконструирована с опорами, которые регулируются по высоте, которые должны быть соединены между собой с помощью балочной системы с деревянных и металлических элементов.

В ХАЦ напомнили, что в декабре 2015 года первый вице-мэр Игорь Терехов заявил о том, что на площади Свободы появился дом Деда Мороза, который сделали «совершенно по-новому».

И еще в начале 2018 года, маленьким харьковчанам и их родителям очень нравился дом Деда Мороза, отметили антикоррупционеры.

В ХАЦ рассказали, что горсовете заверили, что новый дом Деда Мороза будет еще лучшим, чем прошлый. Планируется, что он будет эксплуатироваться 10-15 лет.

Но согласно условиям договора, на новый дом Деда Мороза, а это, согласно документации, - временная сборно-разборная конструкция - предусмотрена гарантия сроком на 1 год.

«Самое дорогое – детям. Ценно обходится вера маленьких харьковчан в Деда Мороза», - отметили в Харьковском антикоррупционном центре.

 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.