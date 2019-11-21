У Кернеса приобрели для Деда Мороза дом за 6 миллионов - ХАЦ

СКП "Харьковзеленстрой" отдало 6,2 миллиона гривен за дом для Деда Мороза, который установят на площади Свободы в Харькове. Именно такая стоимость договора от 8 ноября между СКП "Харьковзеленстрой" и ООО "Мгрупп" о приобретении дома Деда Мороза. Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на данные системы публичных закупок "ProZorro".

Общая площадь нового «дома Деда Мороза» составляет 170 кв.м. Основа несущих конструкций здания должна быть сконструирована с опорами, которые регулируются по высоте, которые должны быть соединены между собой с помощью балочной системы с деревянных и металлических элементов.

В ХАЦ напомнили, что в декабре 2015 года первый вице-мэр Игорь Терехов заявил о том, что на площади Свободы появился дом Деда Мороза, который сделали «совершенно по-новому».

И еще в начале 2018 года, маленьким харьковчанам и их родителям очень нравился дом Деда Мороза, отметили антикоррупционеры.

В ХАЦ рассказали, что горсовете заверили, что новый дом Деда Мороза будет еще лучшим, чем прошлый. Планируется, что он будет эксплуатироваться 10-15 лет.

Но согласно условиям договора, на новый дом Деда Мороза, а это, согласно документации, - временная сборно-разборная конструкция - предусмотрена гарантия сроком на 1 год.

«Самое дорогое – детям. Ценно обходится вера маленьких харьковчан в Деда Мороза», - отметили в Харьковском антикоррупционном центре.