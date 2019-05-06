У Зеленского хотят освободить неработающих предпринимателей от уплаты ЕСВ

06 мая 2019 г. 17:05
Источник: Зеркало недели
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Команда новоизбранного президента страны Владимира Зеленского подготовила проект закона об освобождении неработающих физлиц-предпринимателей от уплаты единого социального взноса (ЕСВ). Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал Данил Гетманцев, советник Зеленского по налоговой политике.

"Мы согласовали законопроект по ФОПам. В 2016 был принят закон, когда даже неработающие ФОПы должны платить ЕСВ по минимальной ставке. Сейчас им приходят недоимки, штрафы, пени в огромных суммах. Мы решили, что мы подадим законопроект, который освободит их от налога, начисленного на деятельность, которую фактически не осуществляли", - заявил Гетманцев.

Также он подтвердил намерения Зеленского ввести налог на выведенный капитал. А ЕСВ, по его словам, отменен не будет.

"Мы можем говорить о снижении ставок, но только в долгосрочной перспективе. К слову, ставки ЕСВ у нас сейчас одни из самых низких в Европе", - отметил Гетманцев.

 

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