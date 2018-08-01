Уборочная кампания-2018. Как работают спасатели в этот период

01 августа 2018 г. 18:10
Автор: Светлана Еченина
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Не допустить потерь, а также уничтожения зерновых и грубых кормов стремятся спасатели.

Сотрудники Харьковского гарнизона ГСЧС проводят комплекс организационных и практических мероприятий по предупреждению и недопущению пожаров и других чрезвычайных ситуаций во время сбора урожая и заготовки грубых кормов

Валентин Олейницкий, ведущий инспектор отдела пожарной безопасности ГУ ГСЧС в Харьковской области

Організовано цілодобове чергування відомчої охорони,  місцевої пожежної охорони, а також спеціальної техніки, призначеної для ліквідації надзвичайних ситуацій.

Накануне спасатели проверили сельскохозяйственные предприятия в селах Золочевского района. Они выехали непосредственно на поля, где и работала зерноуборочная техника, и напомнили комбайнерами основные правила пожарной безопасности во время уборки

Валентин Олейницкий, ведущий инспектор отдела пожарной безопасности ГУ ГСЧС в Харьковской области

В свою чергу, головним управлінням було направлено відповідні листи  до центральних  органів виконавчої влади та керівникам місцевих сільгосппідприємств, щодо посилення контролю за збиранням та  зберіганням, посилинням питань пожежної безпеки

Специалисты службы спасения подчеркнули, что техника должна выходить в поле исключительно в исправном состоянии и быть оснащена всеми необходимыми средствами пожаротушения.

Также пожарные обратили внимание работников хозяйств, что курение и разведение костров вблизи хлебных массивов в период жатвы недопустимо.

 

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