 

Украина готовится к полной остановке транзита газа

04 июля 2019 г. 15:15
Источник: Корреспондент.net
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"Нафтогаз Украины" готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года.

Об этом сегодня, 10 июля, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко в Facebook.

"К сожалению, мы вынуждены ожидать прекращения транзита через Украину не только в первом квартале 2020 года, а вообще - после окончания 2019 года", - написал Витренко. 

По его мнению, позиция российского Газпрома относительно прекращения транзита газа через территорию Украины обусловлена политическими, а не экономическими факторами.

При этом Витренко отметил, что любые переговоры с РФ по газу невозможны без участия Еврокомиссии.

"С другой стороны именно поэтому нам нужно готовиться к полному прекращению транзита", - пишет менеджер НАК. 

В то же время, он заявил, что эта подготовка оказалась под угрозой, в частности из-за падения собственной добычи газа. 

"Если сравнить среднесуточную добычу, которая была достигнут в декабре 2018 года, с данными за июнь 2019 года, падение суточной добычи газа в Укргаздобыче с начала года уже составляет 9.2%. Первые дни июля показали еще более угрожающие тенденции", - пишет Витренко.

Ранее в Газпроме заявили о невозможности заключения контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях. В ответ на это Нафтогаз предложил поставлять российское топливо в Европу на условиях "своп". 

Отметим, новый раунд газовых переговоров ожидается в сентябре.

 

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