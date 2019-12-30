Украина и "Газпром" подписали мировое соглашение относительно штрафа АМКУ на $7,4 миллиарда

30 декабря 2019 г. 18:24
Источник: УНИАН
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Украина и российский «Газпром» подписали мировое соглашение, согласно которому наша страна отказывается от штрафа, наложенного Антимонопольным комитетом Украины на российскую компанию общим размером около 7,4 млрд долларов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина.

«Украина и «Газпром» подписывают мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Подробностей соглашения я раскрывать не могу, поскольку оно конфиденциальное, но важно, что Россия отзывает свои требования, а мы не нарушаем своего правила не заключать мировые соглашения в инвестиционных арбитражах, по которым Украина должна платить инвестору любую компенсацию», - написал он.

Также Лищина отметил, что заключение соглашения открывает путь для подписания долгосрочных договоров на транзит газа между «Нафтогазом» и «Газпромом».

Ранее, 28 декабря, Кабинет министров одобрил подписание мирового соглашения с российским газовым монополистом «Газпром». На подписание мирового соглашения уполномочен министр юстиции Денис Малюська. По итогам трехсторонних переговоров в формате Украина - ЕС - Россия 20 декабря министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что стороны подписали протокол, который предусматривает выполнение сторонами ряда договоренностей.

В частности, новый контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины будет заключен сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет.

«Нафтогаз Украины» уже получил от «Газпрома» около 2,9 млрд долл. компенсации по решению Стокгольмского арбитража. Кроме того, согласно протоколу встреч представителей ЕС, Украины и РФ, а также ООО «Оператор газотранспортной системы Украины», НАК «Нафтогаз Украины», ОАО «Газпром», до 29 декабря 2019 года «Газпром» и Украина должны заключить безотзывное мировое соглашение в рамках дела ПТС №2019-10 «ОАО «Газпром» против Украины», которое рассматривается сейчас арбитражным судом в Женеве.

Такое мировое соглашение будет предусматривать, в том числе, прекращение Украиной всех текущих и возможных будущих требований к «Газпрому», основанных на решениях Антимонопольного комитета Украины и Хозяйственного суда Киева, которые были приняты в 2016 году.
 

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