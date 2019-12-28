Украина и Россия будут решать споры по нефти в Сингапуре

Укртранснафта и российская Транснефть договорились перенести юрисдикцию рассмотрения споров по транзиту нефти в Сингапур, рассказал в интервью Интерфакс-Украина гендиректор украинской компании Николай Гавриленко.

«Сингапур выбран как один из нейтральных центров со схожей с английским правом логикой», - пояснил Гавриленко.

По словам Гавриленко, подписанное компаниями дополнительное соглашение к контракту на транзит нефти позволит сторонам более четко трактовать необходимые для долгосрочной работы пункты контракта.

«Уровень дополнений тянет на новый контракт, потому что количество изменений, которые внесены, наверное, самая за весь период действия этого контракта», - добавил Гавриленко.

Напомним, что в начале декабря Укртранснафта подписала с Транснефтью дополнительное соглашение о транзите нефти сроком на 10 лет - до 1 января 2030 года. Базовые принципы сотрудничества между Укртранснафта и Транснефтью остались без изменений, в частности такие, как порядок оплаты услуг и механизм взаимодействия на уровне технических служб двух нефтетранспортных операторов.