Украина и Россия будут решать споры по нефти в Сингапуре

28 декабря 2019 г. 18:18
Источник: Интерфакс-Украина
4 просмотра

Укртранснафта и российская Транснефть договорились перенести юрисдикцию рассмотрения споров по транзиту нефти в Сингапур, рассказал в интервью Интерфакс-Украина гендиректор украинской компании Николай Гавриленко.

«Сингапур выбран как один из нейтральных центров со схожей с английским правом логикой», - пояснил Гавриленко.

По словам Гавриленко, подписанное компаниями дополнительное соглашение к контракту на транзит нефти позволит сторонам более четко трактовать необходимые для долгосрочной работы пункты контракта.

«Уровень дополнений тянет на новый контракт, потому что количество изменений, которые внесены, наверное, самая за весь период действия этого контракта», - добавил Гавриленко.

Напомним, что в начале декабря Укртранснафта подписала с Транснефтью дополнительное соглашение о транзите нефти сроком на 10 лет - до 1 января 2030 года. Базовые принципы сотрудничества между Укртранснафта и Транснефтью остались без изменений, в частности такие, как порядок оплаты услуг и механизм взаимодействия на уровне технических служб двух нефтетранспортных операторов.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.