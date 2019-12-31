Украина и Словакия подписали соглашение о виртуальном реверсе газа – СМИ

Украина и словацкий газовый оператор SPP подписали договор об объединении трансграничных газопроводов (договор об интерконнекторе, interconnection agreement), сообщил источник ZN.UA в НАК "Нафтогаз".

Такой договор позволяет осуществлять виртуальный реверс газа.

Источник не раскрыл детали соглашения.

Как сообщалось, 30 декабря НАК "Нафтогаз Украины" и российский "Газпром" подписали договоры о транзите газа и урегулировании взаимных претензий.

Срок действия транзитного контракта – пять лет с возможностью его продления еще на 10 лет на аналогичных условиях. Российский "Газпром" обязался обеспечить минимальную загрузку украинской ГТС в объеме 65 млрд кубометров газа в 2020 году, и "прогонять" через нее не менее 40 млрд кубометров в последующие четыре года.

Еще до подписания контракта его условия были известны ZN.UA. Сложности в реализации контракта могут возникнуть из-за того, что словацкий оператор ГТС EUSTREAM до сих пор не заключил транзитный контракт с "Оператором ГТС Украины". Кроме того, участником контракта вновь является "Нафтогаз". И НАК будет вынужден ежедневно закладывать мощности на транспортировку газа, а оператор ГТС делать подтверждение – на эту процедуру у Украины будет не более 15 минут.

30 декабря стороны подписали мировое соглашение, согласно которому "Нафтогаз" отказался от судебных претензий к "Газпрому" по штрафу в 7,4 млрд долларов, который был выписан российскому монополисту Антимонопольным комитетом Украины, а также согласился отозвать новый иск к "Газпрому" на 12,25 млрд долларов. В свою очередь, "Газпром" выплатил "Нафтогазу" 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.