Украина и Турция решили расширить регулярное воздушное сообщение

24 февраля 2020 г. 14:55
Источник: Укринформ
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По результатам переговоров на уровне авиационных властей Украины и Турецкой Республики, которые состоялись 20 февраля в Анкаре, были расширены действующие условия осуществления регулярного воздушного сообщения на маршрутах между странами.

Установлена следующая частота для осуществления пассажирских перевозок (совокупная недельная на каждом маршруте для назначенных авиакомпаний каждой стороны):

  • Киев - Стамбул, 24;
  • Одесса - Стамбул, без ограничений;
  • Львов - Стамбул, 28;
  • Херсон - Стамбул, 21;
  • Запорожье - Стамбул, 21;
  • Харьков - Стамбул, 28;
  • Винница - Стамбул, 14;
  • Николаев - Стамбул, 14;
  • Ивано-Франковск - Стамбул, 14;
  • Днипро, Черновцы, Севастополь - Стамбул, 7 на каждом маршруте;
  • Донецк, Симферополь - Стамбул, без ограничений;
  • Киев - Измир, 21;
  • Киев - Даламан, 10;
  • Киев - Анкара, без ограничений.

Также было решено определить пункт Адана на территории Турецкой Республики для осуществления регулярных рейсов. Таким образом, определенными пунктами на территории Украины являются: Киев, Одесса, Херсон, Николаев, Харьков, Донецк, Днипро, Львов, Черновцы, Винница, Ивано-Франковск, Запорожье, Симферополь, Севастополь. На территории Турецкой Республики такими пунктами являются: Стамбул, Анкара, Даламан, Измир, Бодрум, Бурса, Адана.

 

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