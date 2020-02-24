Украина и Турция решили расширить регулярное воздушное сообщение

По результатам переговоров на уровне авиационных властей Украины и Турецкой Республики, которые состоялись 20 февраля в Анкаре, были расширены действующие условия осуществления регулярного воздушного сообщения на маршрутах между странами.
Установлена следующая частота для осуществления пассажирских перевозок (совокупная недельная на каждом маршруте для назначенных авиакомпаний каждой стороны):
Также было решено определить пункт Адана на территории Турецкой Республики для осуществления регулярных рейсов. Таким образом, определенными пунктами на территории Украины являются: Киев, Одесса, Херсон, Николаев, Харьков, Донецк, Днипро, Львов, Черновцы, Винница, Ивано-Франковск, Запорожье, Симферополь, Севастополь. На территории Турецкой Республики такими пунктами являются: Стамбул, Анкара, Даламан, Измир, Бодрум, Бурса, Адана.