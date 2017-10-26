Украина начала отбор газа из хранилищ

26 октября 2017 г. 13:25
Источник: Левый берег
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Украина начала отбор природного газа из подземных хранилищ.

Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы компании "Укртрансгаз".

24 октября подземные хранилища газа перешли от нетто-закачки к нетто-отбору газа, что означает начало отопительного сезона 2017/2018 года.

По состоянию на 24 октября в ПХГ было закачано 1,33 млн куб. м газа при отборе 5,41 млн куб. м.

Таким образом, запасы газа сократились до 16 969,64 млн куб. м. Заполненность хранилищ - 54%.

С начала сезона закачки (с 22 марта, когда был зафиксирован самый низкий уровень запасов в отопительном сезоне 2016/2017 годов - 8 100,43 млн куб. м) Украина закачала в ПХГ 8 869,21 млн куб. м.

Напомним, что в 2016 году отбор газа стартовал 16 октября. К тому времени в хранилищах находилось 14,7 млрд кубометров, а заполненность составляла всего 48%.

В 2015 году отбор газа из подземных хранилищ начался 30 октября 2015 года, на тот момент в ПХГ находилось чуть больше 17 млрд кубометров. К отопительному сезону 2014/2015 годов у Украины в ПХГ было 16,7 млрд куб м газа.

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