Украина начала отбор газа из хранилищ

Украина начала отбор природного газа из подземных хранилищ.

Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы компании "Укртрансгаз".

24 октября подземные хранилища газа перешли от нетто-закачки к нетто-отбору газа, что означает начало отопительного сезона 2017/2018 года.

По состоянию на 24 октября в ПХГ было закачано 1,33 млн куб. м газа при отборе 5,41 млн куб. м.

Таким образом, запасы газа сократились до 16 969,64 млн куб. м. Заполненность хранилищ - 54%.

С начала сезона закачки (с 22 марта, когда был зафиксирован самый низкий уровень запасов в отопительном сезоне 2016/2017 годов - 8 100,43 млн куб. м) Украина закачала в ПХГ 8 869,21 млн куб. м.

Напомним, что в 2016 году отбор газа стартовал 16 октября. К тому времени в хранилищах находилось 14,7 млрд кубометров, а заполненность составляла всего 48%.

В 2015 году отбор газа из подземных хранилищ начался 30 октября 2015 года, на тот момент в ПХГ находилось чуть больше 17 млрд кубометров. К отопительному сезону 2014/2015 годов у Украины в ПХГ было 16,7 млрд куб м газа.