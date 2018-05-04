Украина погасила часть долга перед МВФ

Украина 4 мая провела платеж в пользу Международного валютного фонда на общую сумму 257,25 миллиона спецправ заимствований, что равно около 368 миллионам долларов.

Об этом FinClub сообщили в пресс-службе Национального банка.

"Сегодня, 4 мая, в счет возврата основного долга было перечислено 368 млн долларов", — заявили в НБУ.

Тремя днями ранее, 1 мая, Украина выплатила еще 80,7 млн долларов.

Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования объемом 17,5 млрд долл. в 2015 году - после более чем годичного перерыва.

Программа EFF сменила программу stand-by, начатую в 2014 году.

МВФ решил изменить предыдущую программу "стенд-бай" на "механизм расширенного финансирования" в связи с более длительной потребностью платежного баланса Украины.

Кредиты от МВФ предоставляются под 1,5-2,5% годовых.