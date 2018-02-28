Украина получит от Еврокомиссии 24 миллиона евро

28 февраля 2018 г. 15:19
Источник: Корреспондент.net
10 просмотров

Поскольку ситуация с социальным обеспечением на территории АТО близка к гуманитарному кризису, средства будут направлены людям, которые пострадали от вооруженного конфликта на Донбассе.

Европейская комиссия одобрила предоставление Украине 24 млн евро помощи. Такое решение комиссия приняла в среду, 28 февраля.

Согласно сообщению, средства предназначены для граждан, пострадавших от вооруженного конфликта на Донбассе.

По словам комиссара по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христоса Стилианидеса, ситуация с социальным обеспечением на территории АТО близка к гуманитарному кризису, и недопущение этого является приоритетом для ЕС.

"Четыре года конфликта наложили огромную нагрузку на гражданское население на востоке Украины. Мы не можем забывать о том, что на пороге Европейского Союза существует гуманитарный кризис. В случае необходимости, где бы эти люди ни находились, помощь им является приоритетом для ЕС. Наш новый пакет помощи обеспечит необходимую помощь - питание, здравоохранение и образование для детей", - заявил он.

Напомним, ранее в отчете Министерства экономического развития и торговли говорилось, что в 2017 году страна получила 924,32 млн долларов международной технической помощи, что на 321 млн долларов меньше, чем в 2016 году. В 2018 году объем помощи от международных доноров еще сократится.

 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.