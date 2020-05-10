Украина поставила новый рекорд по экспорту зерна

Украинские аграрии продолжают экспорт зерновых в условиях карантина, и с начала 2019-2020 маркетингового года (МГ, июль 2019 - июнь 2020) экспортировали 51,47 млн тонн зерна, что на 8,1 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года, и составляет 95% от прогноза по экспорту.

Об этом свидетельствуют данные аграрного департамента Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

В частности, пшеницы отправлено на экспорт 19,2 млн тонн, ячменя - 4,7 млн тонн, кукурузы - 26,8 млн тонн, ржи - 8,2 тыс. тонн. Кроме того, экспортировано муки пшеничной и других культур - 299,7 тыс. тонн, что на 51,7 тыс. тонн больше, чем за соответствующий период прошлого МГ.

По данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, урожай в Украине в 2019 году составил 75 млн тонн, из которых 54 млн тонн будут экспортированы на внешние рынки.

Украина утвердила предельные объемы экспорта пшеницы в 2019-2020 маркетинговом году на уровне 20,2 млн тонн. Экспорт зерновых из Украины в 2018-2019 МГ составил 49,7 миллиона тонн, что является рекордом за всю историю независимости государства.

Предыдущий рекорд экспорта зерновых в Украине был зафиксирован в 2016-2017 МГ на уровне 43,8 миллиона тонн.