Украина потеряла третий транш ЕС на €600 млн

Европейский Союз подтвердил, что не выделит Украине третий транш 600 млн евро макрофинансовой помощи. При этом он готов обсуждать новую программу.

Об этом говорится в коммюнике, обнародованном на сайте Еврокомиссии в пятницу, 1 декабря.

"Что касается третьего и последнего транша МФП, Украина выполнила большую часть обязательств, согласованных с ЕС. Это касается важных мер по повышению прозрачности в управлении государственными финансами; началу реформы государственного управления и судебной системы; продвижению текущих реформ в энергетическом секторе, улучшению бизнес-климата и укреплению системы социальной защиты. Эти структурные реформы принесут пользу гражданам Украины, что является конечной целью помощи ЕС. Четыре меры, привязанные к третьему и последнему траншу этой МФП, все еще остаются невыполненным. В связи с этим Еврокомиссия не в состоянии перечислить последний транш", - говорится в релизе.

Еврокомиссия заявила, что готова разработать следующую, четвертую программу макрофинансовой помощи и представить ее в начале 2018 года.

Напомним, в рамках первых двух программ на протяжении 2014-2015 годов Еврокомиссия выделила Украине 1,61 млрд евро. Третья программа стартовала летом 2015 года с транша 600 млн евро. Второй транш аналогичного размера был выделен весной 2017 года.