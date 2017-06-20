Украина повышает качество надзора за пенсионной системой

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) присоединилась к Международной организации пенсионных надзорных органов, что позволит повысить качество надзора пенсионной системы.

Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

"Исполнительный комитет Международной организации пенсионных надзорных органов (IOPS) на заседании, которое состоялось 19 июня 2017 года, одобрил заявку Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) на вступление в организацию. Комиссия получила статус Членства в управлении", - говорится в сообщении.

В НКЦБФР отмечают, что присоединение Украины к IOPS позволит имплементировать глобальные стандарты IOPS, по которым работают во всем мире, повысить качество надзора пенсионной системы и внедрить на украинском рынке эффективную систему предупреждения рисков в этой отрасли.

Сейчас IOPS насчитывает 84 члена и стран-наблюдателей, представляющие 73 страны по всему миру. Организация тесно сотрудничает с другими международными организациями, которые участвуют в разработке политики пенсионного надзора, в том числе ОЕСD, Всемирным банком, Международной ассоциацией социального обеспечения (ISSA), Международной ассоциацией страховых надзоров (IAIS) и Международным Валютным Фондом.