Украина рассматривает вопрос закрытия железнодорожного сообщения с РФ, - Омелян

06 августа 2018 г. 12:22
Источник: РБК-Украина
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Украина рассматривает вопрос прекращения железнодорожного сообщения с Российской Федерацией (РФ). Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в "Сниданку с 1+1".

Так, отвечая на вопрос относительно того, не планируется ли увеличение количества поездов по направлению Львов-Москва, Омелян заявил о планах по закрытию железнодорожного сообщения с РФ.

"Мы рассматриваем сейчас закрытие железнодорожного сообщения с Москвой", - сказал он.

Напомним, 25 октября 2015 года Украина полностью прекратила авиасообщение с Россией. А в интервью РБК-Украина Омелян заявлял, что авиасообщение с Российской Федерацией, которое на данный момент не осуществляется, будет восстановлено только после возвращения всех украинских территорий, захваченных РФ. 

Кроме того, Омелян заявлял о планах Украины в судебном порядке взыскать штраф с авиакомпаний РФ, совершающих полеты в оккупированный Крым.

 

Видео: 

Міністр інфраструктури Володимир Омелян відповів на найактуальніші запитання українців

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