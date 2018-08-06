Украина рассматривает вопрос закрытия железнодорожного сообщения с РФ, - Омелян

Украина рассматривает вопрос прекращения железнодорожного сообщения с Российской Федерацией (РФ). Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в "Сниданку с 1+1".

Так, отвечая на вопрос относительно того, не планируется ли увеличение количества поездов по направлению Львов-Москва, Омелян заявил о планах по закрытию железнодорожного сообщения с РФ.

"Мы рассматриваем сейчас закрытие железнодорожного сообщения с Москвой", - сказал он.

Напомним, 25 октября 2015 года Украина полностью прекратила авиасообщение с Россией. А в интервью РБК-Украина Омелян заявлял, что авиасообщение с Российской Федерацией, которое на данный момент не осуществляется, будет восстановлено только после возвращения всех украинских территорий, захваченных РФ.

Кроме того, Омелян заявлял о планах Украины в судебном порядке взыскать штраф с авиакомпаний РФ, совершающих полеты в оккупированный Крым.