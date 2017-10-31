Украина с 2014 года проиграла в судах 1,5 миллиарда

31 октября 2017 г. 11:39
Источник: Новое Время

Украина с начала 2014 года уплатила более 1,5 млрд грн во исполнение решений Европейского суда по правам человека.

Об сообщается в ответе Минюста на запрос  ЭП, который передал эксперт по вопросам борьбы с коррупцией Глеб Каневский.

"Министерство юстиции осуществляет платежи, связанные с исполнением решений зарубежных юрисдикционных органов, принятых по результатам рассмотрения дел против Украины в соответствии с постановлением Кабинета министров № 408", - говорится в ответе.

В Минюсте отметили, что во исполнение решений Европейского суда по правам человека уплачено: в 2014 году – 169,8 млн грн, в 2015 году – 639,9 млн грн, в 2016 году – 612,2 млн грн и по состоянию на 20 октября текущего года - 104 млн грн.

Компании и лица, которым были перечислены указанные средства не сообщаются.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.