Украина с 2014 года проиграла в судах 1,5 миллиарда

Украина с начала 2014 года уплатила более 1,5 млрд грн во исполнение решений Европейского суда по правам человека.

Об сообщается в ответе Минюста на запрос ЭП, который передал эксперт по вопросам борьбы с коррупцией Глеб Каневский.

"Министерство юстиции осуществляет платежи, связанные с исполнением решений зарубежных юрисдикционных органов, принятых по результатам рассмотрения дел против Украины в соответствии с постановлением Кабинета министров № 408", - говорится в ответе.

В Минюсте отметили, что во исполнение решений Европейского суда по правам человека уплачено: в 2014 году – 169,8 млн грн, в 2015 году – 639,9 млн грн, в 2016 году – 612,2 млн грн и по состоянию на 20 октября текущего года - 104 млн грн.

Компании и лица, которым были перечислены указанные средства не сообщаются.