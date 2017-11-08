Украина с 9 декабря вводит санкции против 18 российских компаний (список)

08 ноября 2017 г. 13:06
Источник: УНИАН
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Санкции вводятся за ведение деятельности, угрожающей интересам национальной экономической безопасности.
Министерство экономического развития и торговли Украины с 9 декабря 2017 года вводит санкции против 18 российских компаний в форме временной приостановки внешнеэкономической деятельности этих компаний на территории нашей страны.

Как сообщается на сайте Минэкономразвития со ссылкой на приказы №№1582 и 1583 от 30 октября, под действие санкций попали компании:

"Белгородский хладокомбинат", "Волма-маркетинг", "Волма-ВТР", группа компаний "Пенетрон-Россия", завод гидроизоляционных материалов "Пенетрон", "Микас", "МК-Метиз", "Народный пластик", "Пенетрон-экспорт", "Поли-пак экспорт", "Снэк-груп", "Стройсервис", торговый дом "Аромадон", торговый дом "Донспецстрой", торговый дом "Пенетрон-Россия", торговый дом "Старфуд-юг", "Южтранс", индивидуальный предприниматель Мирошникова Ирина Владимировна.

По информации министерства, санкции вводятся за ведение деятельности, угрожающей интересам национальной экономической безопасности.
 

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