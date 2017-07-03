Украина существенно сократила выпуск стали, проката, чугуна и кокса

Украинские горно-металлургические предприятия по итогам января-июня 2017 года сократили производство стали, согласно оперативным данным, на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 10,277 млн тонн.

Об этом сообщили агентству Интерфакс-Украина в объединении металлургических предприятий Укрметаллургпром.

Выпуск общего проката за шесть месяцев также снизился - на 20% - до 8,728 млн тонн, чугуна - на 21%, до 9,404 млн тонн.

Выпуск кокса снизился на 22% - до 5,037 млн тонн.

При этом выпуск труб за указанный период возрос на 27% - до 506 тыс. тонн.

В июне было произведено 1,594 млн тонн стали, 1,350 млн тонн общего проката, 1,511 млн тонн чугуна, 98,4 тыс. тонн труб и 861 тыс. тонн кокса.

Напомним, что в 2016 году выпуск стали возрос на 6% по сравнению с 2015 годом - до 24,2 млн тонн, чугуна - на 8%, до 23,6 млн тонн, общего проката - на 6%, до 21,4 млн тонн. Выпуск труб за этот период сократился на 1% - до 849 тыс. тонн, но возрос кокса - на 10% - до 12,723 млн тонн.