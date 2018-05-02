Украина увеличила импорт товаров из России

Экспорт товаров из Украины в Европейский Союз в первом квартале 2018 года, по сравнению с первым кварталом 2017 года, вырос на 26,5% и составил 4,058 млрд долл.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, доля экспорта в страны ЕС в общем объеме украинского экспорта в первом квартале составила 38,9%.

Импорт из ЕС за указанный период вырос на 10,7% и составил 4,523 млрд долл.

По данным НБУ, экспорт товаров из Украины в Россию в первом квартале 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017 годом, сократился на 11,5% - до 709 млн долл.

При этом импорт вырос на 28,4%, до 1,9 млрд долл.