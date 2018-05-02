Украина увеличила импорт товаров из России

02 мая 2018 г. 17:00
Источник: УНИАН
12 просмотров

Экспорт товаров из Украины в Европейский Союз в первом квартале 2018 года, по сравнению с первым кварталом 2017 года, вырос на 26,5% и составил 4,058 млрд долл.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, доля экспорта в страны ЕС в общем объеме украинского экспорта в первом квартале составила 38,9%.

Импорт из ЕС за указанный период вырос на 10,7% и составил 4,523 млрд долл.

По данным НБУ, экспорт товаров из Украины в Россию в первом квартале 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017 годом, сократился на 11,5% - до 709 млн долл.

При этом импорт вырос на 28,4%, до 1,9 млрд долл.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Закордонний паспорт? "Паспортний Сервіс" в "Ave Plaza"                          Для работы на летний период на Черноморском побережье требуется суши – повар с опытом работы. Т.0954022572, т. 0980969254 Светлана                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.