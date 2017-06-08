Украина вдвое увеличила расходы на импорт угля

За первые 5 месяцев 2017 года Украина увеличила импорт угля в денежном выражении по сравнению с январем-маем 2016 года в два раза - до $1,036 млрд, свидетельствуют данные Государственной фискальной службы.

Так, крупнейшими поставщиками угля для Украины в январе-мае стали Россия (52% от суммы импорта), США (25,5%) и Канада (7%).

Импорт угля из России в денежном выражении в январе-мае 2017 года увеличился до $538,9 млн с $363,8 млн, из США – увеличился до $264,5 млн с $83,8 млн. Из Канады Украина импортировала угля на $72,8 млн.

При этом экспорт в январе-мае 2017 года составил в денежном выражении $37,4 млн.

Напомним, что в 2016 году Украина сократила расходы на импорт каменного угля и антрацита на 10% – до $1,467 млрд.