Украина вдвое увеличила расходы на импорт угля

08 июня 2017 г. 16:51
Источник: Новое Время
9 просмотров

За первые 5 месяцев 2017 года Украина увеличила импорт угля в денежном выражении по сравнению с январем-маем 2016 года в два раза - до $1,036 млрд, свидетельствуют данные Государственной фискальной службы.

Так, крупнейшими поставщиками угля для Украины в январе-мае стали Россия (52% от суммы импорта), США (25,5%) и Канада (7%).

Импорт угля из России в денежном выражении в январе-мае 2017 года увеличился до $538,9 млн с $363,8 млн, из США – увеличился до $264,5 млн с $83,8 млн. Из Канады Украина импортировала угля на $72,8 млн.

При этом экспорт в январе-мае 2017 года составил в денежном выражении $37,4 млн.

Напомним, что в 2016 году Украина сократила расходы на импорт каменного угля и антрацита на 10% – до $1,467 млрд.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                          Закажи окно и получи гарантированный подарок!                          Распродажа! Тренажеры для домашнего спортзала и другие товары для дома!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.