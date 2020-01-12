Украина вошла в тройку крупнейших экспортеров сельхозпродукции в ЕС

12 января 2020 г. 13:44
Источник: Левый берег
37 просмотров

Украина вошла в тройку стран крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции в страны Европейского союза по итогам 2019 года.

Об этом свидетельствуют данные мониторингового отчета Еврокомиссии.

Отмечается, что с ноября 2018 по октябрь 2019 года Украина экспортировала сельхозпродукцию в Европу на сумму в 7,3 млрд евро.

Также Украина за год показала самый высокий прирост экспорта продукции в ЕС - 41% (2,1 млрд евро).

Лидерами поставок сельхозпродукции в Европу стали США - 12,3 млрд евро, и Бразилия - 11,7 млрд евро.

Ранее сообщалось, что экспорт зерна из Украины составил рекордные 49,7 млн тонн. Зарубежные поставки за год выросли на 26%.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.