Украина ввела новые санкции против российских компаний

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины ввело санкции в отношении ряда предприятий группы Еврохим, а также других российских поставщиков минудобрений.

Соответствующее решение закреплено приказом МЭРТ №1383 от 19 сентября, передает агентство Интерфакс-Украина.

Санкции, в частности, введены против компаний Агроцентр Еврохим-Липецк, Агроцентр Еврохим-Краснодар, Агроцентр Еврохим-Невинномысск, Агроцентр Еврохим-Волгоград, Агроцентр Еврохим-Орел, Еврохим Трейдинг Рус, Невинномысский Азот, МХК Еврохим, Новомосковская акционерная компания Азот.

Кроме того, МЭРТ ввел санкции против компаний Галактика, Русагрохим, Боснис, Агрохимуниверсал, Агроцентр-Белгород, Агрохимцентр-Тамбов, Рязаньагрохим, Югагрохим, Зарайская Сельхозхимия, Аграрник, Целинскагрохимсервис, Юг-Бизнеспартнер, Агрохимуниверсал, Тандем, Агрохимия, Общество поддержки фермерских хозяйств, Балттрейдхим.

Санкции в виде приостановки внешнеэкономической деятельности таких субъектов введены по представлению Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины.

Напомним, что накануне Военная прокуратура Генеральной прокуратуры требовала от МЭРТ ввести санкции против российских производителей минеральных удобрений.

По данным ведомства, средства, уплаченные так называемым "ДНР" и "ЛНР" за "растаможку" минудобрений, в дальнейшем использовались для финансирования незаконных вооруженных формирований.

Ранее антидемпинговые пошлины на импорт мочевины (карбамида) и смеси мочевины и нитрата аммония происхождением из Российской Федерации в размере от 4,19% до 31,84% в зависимости от производителя должны были быть введены с 28 февраля 2017 года сроком на пять лет.

Однако позже Межведомственная комиссия по международной торговле решила приостановить действие антидемпинговых мер относительно импорта в Украину некоторых азотных удобрений (карбамида и КАС) происхождением из Российской Федерации.

Впрочем, в мае в силу вступили Антидемпинговые пошлины на импорт карбамида и карбамидно-аммиачной смеси (КАС) в размере 31,84% из России.