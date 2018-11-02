Украинцам массово пересчитают и повысят пенсии

02 ноября 2018 г. 12:46
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил новоназначенному руководителю Пенсионного фонда Евгению Капиносу с 1 марта 2019 года повысить пенсии военнослужащим, а также провести массовый автоматический перерасчет пенсий другим категориям пенсионеров.

Об этом сообщается на сайте правительственного портала.

"Вам нужно в ближайшее время провести аудит фонда и обеспечить стабильную работу пенсионной системы. Две важнейших задачи: Пенсионный фонд должен быть подготовлен к тому, чтобы с 1 января 2019 в очередной раз повысить пенсии военным пенсионерам. А также подготовиться к тому, чтобы с 1 марта 2019 провести первый в истории Украины массовый перерасчет пенсий всех других категорий пенсионеров. Это огромная работа, но у вас 4 месяца", - сказал Гройсман после поздавления чиновника с назначением на должность.

Вместе с тем глава правительства подчеркнул, что стратегическим для Пенсионного фонда остается задача по детенизации заработных плат.

«Рассчитываю на то, что новый руководитель (Пенсионный фонд) наведет порядок и порядок в пенсионной системе Украины, а деятельность Пенсионного фонда будет публичной и конструктивной», - сказал Гройсман, подчеркнув важность обеспечения стабильности и прозрачности работы Пенсионного фонда и системы пенсионного обеспечения в целом.

 

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