Украинцам повысили минимальные зарплаты и пенсии

С сегодняшнего дня минимальная зарплата в Украине будет составлять 5 тысяч гривень в месяц (была 4 723 грн), минимальная пенсия – 2 тысячи гривень (была 1889,20 грн). Повышение «минималки» предусмотрено изменениями в закон «О Государственном бюджете Украины на 2020 год».

С 1 сентября минимальная зарплата вырасла на 5,68%, говорится в пояснительной записке к проекту закона. При этом реальная зарплата украинцев в течение июня-июля увеличилась на 4,8 и 5,1% соответственно, отмечают в Государственной службе статистики.

До конца 2021 года «минималка» должна вырасти до 6,5 тысяч гривень: второй этап повышения – до 6 тысяч – запланирован на начало следующего года.

Повышение зарплат коснется и некоторых категорий бюджетников: с 1 сентября должностной оклад (тарифная ставка) работника 1-го разряда Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов вырастет до 2 225 гривень. Такое решение Кабинет министров Украины принял 26 августа.

На повышение минимальной пенсии могут рассчитывать неработающие пенсионеры, достигшие возраста 65 лет и имеющие страховой стаж 35 лет мужчины и 30 лет женщины.

В Пенсионном фонде Украины уточнили: пенсии пересчитали 1,6 млн пенсионеров, выплаты в новых размерах они начнут получать с сентября.

Работающие пенсионеры смогут получать пенсии, рассчитанные с учетом нового показателя минимальной зарплаты, после увольнения или прекращения предпринимательской деятельности.

Повышение минимальной заработной платы до 5 тысяч грн. позволит частично покрыть дефицит Пенсионного фонда и ускорить некоторые процессы в экономике, считает министр финансов Сергей Марченко.

«5 тысяч гривень для нас подъемная история. Что касается повышения до 6–6,5 тысячи в 2021 году, то эта задача уже поставлена, и мы сейчас исходим из необходимости при формировании бюджета на 2021-й найти ресурс для ее выполнения», - уточнил он.