Украинцам увеличат субсидии на коммуналку из-за карантина

17 апреля 2020 г. 10:05
Источник: УНИАН
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В апреле гражданам проведут перерасчет размера субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг за март в связи с увеличением на период карантина на 50% социальных нормативов пользования энергоресурсами

Об этом на запрос УНИАН сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

«В апреле 2020 года произойдет перерасчет размера выплаченной гражданам жилищной субсидии за март 2020 года в связи с временным увеличением на период карантина на 50% социальных нормативов пользования электроэнергией, природным газом для приготовления пищи и подогрева воды, холодной и горячей водой, водоотводом», - говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что решение было принято в связи с вынужденным постоянным пребыванием украинцев дома и увеличением потребления соответствующих услуг.

Ранее, в конце марта, Кабинет министров на период действия карантина увеличил на 50% социальные нормативы пользования электроэнергией, холодной и горячей водой, водоотводом и природным газом для приготовления пищи и подогрева воды. Реализация решения потребует дополнительно 1,1 млрд грн.

В марте 2020 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили около 3,347 млн граждан, а средний ее размер составил 1 тыс. грн, что в 1,5 раза меньше, чем в марте прошлого года.
 

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