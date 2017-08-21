Украинцы будут платить налог от продажи б/у вещей

Аналогичные требования будут применяться и к тем, кто сдает ценности в ломбард. В Фискальной службе такие заработки считают дополнительным доходом и грозят штрафами.

Сдали в комиссионный магазин поношенную вещь, бытовую технику или мебель и выручили за нее деньги - заплатите налог. Такое разъяснение выдала ГФС для граждан-резидентов Украины. И добавила, что эти средства являются дополнительным доходом человека. А с него должен взыматься налог на доходы физических лиц, пишет UBR.

"Когда принимали Налоговый кодекс, были жаркие дискуссии по этому поводу. В результате полученные таким образом деньги отнесли к категории "прочие доходы". Но об этом не знают не то что простые украинцы – даже многие предприниматели", – сообщил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Так, посредник-комиссионный магазин (юридическое лицо), является налоговым агентом и должен удерживать из выплаченных человеку средств НДФЛ и военный сбор. Кроме того, обязан отражать информацию о выплаченных доходах и удержанных сборах в налоговых отчетах.

"Видимо, стоит задача пополнения бюджета, а источники ограничены. Вот и обращают внимание на каждую деталь", - отметил управляющий партнер адвокатского объединения Suprema Lex Виктор Мороз.

Мораторий на проверки бизнеса, действующий в Украине, не может защитить предпринимателей от внеплановых проверок налоговой. И если обнаружат ненадлежащим образом оформленный товар, принятый на реализацию, магазин накажут за невыполнение обязанностей налогового агента.

Большие комиссионки соблюдают правила, но большинство мелких операторов, особенно региональных, по старинке оформляют простенькие квитанции.

"Квитанция тоже считается первичным бухгалтерским документом. Она позволяет хоть как-то идентифицировать человека по фамилии и адресу (если он указан). Но этого недостаточно для информации об удержании налога. У человека будет недоимка по НДФЛ, что грозит штрафами. Хотя, конечно, большой вопрос, как налоговая будет отслеживать, реальный ли это человек, и взыскивать с него сборы. Особенно, если это делать не выборочно, а, скажем, взяться за проверку всех клиентов комиссионки", – подчеркнул Виктор Мороз.

Если же ГФС не сможет отыскать налогоплательщиков, претензии предъявят магазину. Это и должно стимулировать последних менять подходы к оформлению договоров. Паспорт и код потребуются каждому, кто собирается продать ненужную вещь в комиссионке. Даже если речь идет о совсем небольших суммах – 10-20 грн.

"К слову, аналогичные требования должны применяться и к клиентам ломбардов", - рассказал Александр Охрименко. Если человек сдал вещь, но не выкупил ее, с полученных на руки средств нужно уплатить налог.

Отмечено, что при работе с комиссионкой-юрлицом удерживает налог и информирует ГФС магазин. Но и человек обязан указать полученный доход в налоговой декларации по истечении налогового периода, как правило, до мая того года, который следует за налоговым периодом, в котором получен доход. Платить уже ничего не надо.

Если б/у товар реализован через физлицо-предпринимателя, то человек обязан указать доход в декларации и самостоятельно заплатить НДФЛ в размере 18% и военный сбор 1,5%.

