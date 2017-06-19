Украинцы получат доступ к госреестру юрлиц

19 июня 2017 г. 21:33
Источник: Зеркало недели
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Информацию о компаниях можно будет получать в своем мессенджере.

OpenDataBot в сотрудничестве с Минюстом открыли бесплатный доступ к регистрационным данным украинских компаний в реальном времени, сообщает пресс-служба OpenDataBot.

Отмечается, что украинцы смогут получать выписку с полной информацией о компании в своем мессенджере. Воспользоваться можно будет с помощью мессенджеров Telegram, Facebook Messenger, Skype или Viber.

В истории будет указан владелец, подписанты и другие регистрационные данные компании. Полученный документ можно будет распечатать.

Сейчас информация на портале открытых данных является неполной и обновляется только раз в неделю, сайт ЕГР требует пройти проверку от роботов и не позволяет быстро обрабатывать данные.

Центральная избирательная комиссия отказалась предоставить документы относительно функционирования и защиты Государственного реестра избирателей на запрос руководителя второго подразделения детективов НАБУ Александра Кареева.

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