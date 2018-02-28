Украинская авиакомпания будет летать из Харькова в Барселону

Украинская авиакомпания Azur Air Ukraine получила разрешение на выполнение регулярных полетов из Харькова в Барселону.

Такое решение приняла Комиссия Госавиаслужбы по выдаче назначений на эксплуатацию воздушных линий, передает ЦТС.

Разрешение предусматривает выполнение полетов по маршруту Харьков-Барселона-Харьков с частотой семь раз в неделю.

Право на полеты будет действовать с 25 марта на неограниченный период.

На сайте аэропорта Харьков этот рейс уже значится в расписании.

По данным предприятия, полеты из Харькова в Барселону и обратно будут выполняться с 16 мая с частотой один раз в неделю - по субботам.

Самолет Boeing 737-800 (189 кресел) будет вылетать из Барселоны в 09:10, в Харькове он будет приземляться в 13:50, обратный вылет из Харькова в 15:00, посадка в Барселоне в 17:50.

Отметим, что Azur Air Ukraine сейчас летает в Барселону из аэропорта Киев-Борисполь. Этот рейс также выполняется по субботам. Кроме Azur Air Ukraine, в Барселону летает также авиакомпания МАУ, в активе которой пять рейсов в неделю (все дни, кроме вторников и четвергов).

Также в Барселону летает испанский лоукостер Vueling. Он выполняет рейсы из аэропорта Киев-Жуляны дважды в неделю - по вторникам и субботам.