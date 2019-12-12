Украинские АЗС снижают цены на бензин и дизтопливо

Трейдеры начали снижать цены на бензин и дизтопливо после требования Антимонопольного комитета.

Крупные сети автозаправок снова снизили цены на бензин и дизельное топливо на 20–30 копеек за литр. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы А-95, сообщает enkorr в четверг, 12 декабря.

Отмечается, что за неделю стоимость топлива снизилась на 80 копеек за литр.

Так, цены бензина А-92 и ДТ на станциях ОККО и WOG уменьшились до 28,99 грн/л, А-95 - до 29,99 грн/л.

В сети Glusco топливо подешевело на 20 коп./л, на станциях KLO - на 10-20 коп./л, Shell - на 40-50 коп./л. UPG опустила цены на все виды топлива на 50 коп./л.

Ранее Антимонопольный комитет установил, что в Украине оптовые цены на топливо и курс доллара снизились, а АЗС цены топливо не уменьшили.

АМКУ обязал трейдеров снизить стоимость продукции. После этого цены на АЗС начали снижаться.

Накануне разобраться с ценами на АЗС пообещали в Минэкономики.