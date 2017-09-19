Украинские АЗС снизили цены на автогаз

19 сентября 2017 г. 14:13
Источник: Новое Время

Цены на автогаз на заправках в Украине продолжили плавное снижение. С 18 по 19 сентября стоимость сжиженного газа в рознице снизилась на 10-60 коп./л.

Об этом сообщила консалтинговая компания UPECO, на основе данных ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

На АЗС сетей БРСМ-Нафта и KLO в Киеве стоимость LPG снизилась на 10 коп./л - до 14,29 грн/л и 14,39 грн/л соответственно. Также, на станциях Народная автогаз подешевел на 19 коп./л - до 13,80 грн/л.

В Харьковском регионе, в сетях Marshal и Укргаздобычи стоимость газа снизили на 20-40 коп./л - до 14,30 грн/л и 13,99 грн/л. Также, оператор Parallel понизил цены на автогаз на большинстве АЗС до 14,49 грн/л (-50 коп./л). В Ровненской области, цены снизили в сети ОЛАС на 15 коп./л - до 14,20 грн/л.

Кроме того, снижение также наблюдалось на АЗС региональных операторов.

Таким образом, средняя стоимость сжиженного газа в рознице снизилась до отметки 14,58 грн/л.

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