Украинским педагогам подняли зарплату

01 января 2021 г. 14:00
Источник: Укринформ
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Должностные оклады педагогов с 1 января 2021 года увеличиваются на 20%. Об этом сообщается со ссылкой на Министерство образования и науки.

По информации ведомства, общий объем субвенции составляет 103,7 млрд грн, из них образовательная субвенция 99,65 млрд грн. Повышение заработной платы педагогов предусмотрено также с 1 декабря 2021 года - на 8,4%.

Субвенция на Новую украинскую школу составит 1,42 млрд грн.

На реализацию программы "Дееспособная школа для лучших результатов" предусмотрен 1 млрд грн, на создание учебно-практических центров профессионального образования - 0,15 млрд грн, на предоставление государственной поддержки лицам с ООП - 0,5 млрд грн, на мероприятия по предотвращению распространения COVID-19 - 1 млрд грн.

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