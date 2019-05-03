Укргаздобыча заявила об истощении месторождений

Укргаздобыча заявляет об истощенности эксплуатируемых месторождений и просит дать новые для увеличения добычи.

Из-за истощения эксплуатируемых месторождений стает трудней наращивать добычу газа. Тем не менее, за четыре месяца 2019 года объемы добычи достигли 5,14 млрд кубометров, что на 2,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Укргаздобычи.

Отмечается, что компания увеличивает количество работ по интенсификации на имеющихся истощенных месторождениях для наращивания добычи украинского газа.

"По состоянию на конец апреля выполнено 60 операций по ГРП, что в четыре раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Но из-за постоянного падения давления в месторождениях труднее перекрыть естественное падение и достичь значительного роста добычи от операций по интенсификации", - говорят в Укргаздобыче.

В компании считают, что для увеличения добычи компания должна получить месторождения, которые находятся на начальной и средней стадиях разработки с начальными давлениями.

Ранее в Укргаздобыче заявили, что в прошлом году пробурили рекордные 314 тысяч метров (рост на 30,8%) проходки, что позволило дополнительно увеличить годовую добычу на 335 млн кубометров газа.

Также в газодобывающей компании заявляли о рекордной добыче газа за последние 25 лет - за 2018 год было добыто 15,49 млрд кубометров газа. Добыча газа выросла всего на 0,3% за год.

При этом в Кабмине заявляют о провале плана по собственной добыче газа.