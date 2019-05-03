Укргаздобыча заявила об истощении месторождений

03 мая 2019 г. 16:23
Источник: Корреспондент.net
1 просмотр

Укргаздобыча заявляет об истощенности эксплуатируемых месторождений и просит дать новые для увеличения добычи.

Из-за истощения эксплуатируемых месторождений стает трудней наращивать добычу газа. Тем не менее, за четыре месяца 2019 года объемы добычи достигли 5,14 млрд кубометров, что на 2,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Укргаздобычи.

Отмечается, что компания увеличивает количество работ по интенсификации на имеющихся истощенных месторождениях для наращивания добычи украинского газа.

"По состоянию на конец апреля выполнено 60 операций по ГРП, что в четыре раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Но из-за постоянного падения давления в месторождениях труднее перекрыть естественное падение и достичь значительного роста добычи от операций по интенсификации", - говорят в Укргаздобыче.

В компании считают, что для увеличения добычи компания должна получить месторождения, которые находятся на начальной и средней стадиях разработки с начальными давлениями.

Ранее в Укргаздобыче заявили, что в прошлом году пробурили рекордные 314 тысяч метров (рост на 30,8%) проходки, что позволило дополнительно увеличить годовую добычу на 335 млн кубометров газа. 

Также в газодобывающей компании заявляли о рекордной добыче газа за последние 25 лет - за 2018 год было добыто 15,49 млрд кубометров газа. Добыча газа выросла всего на 0,3% за год.

При этом в Кабмине заявляют о провале плана по собственной добыче газа.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.