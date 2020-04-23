"Укроборонпром" предлагают ликвидировать

Заместители гендиректора «Укроборонпрома» Мустафа Найем и Роман Бондар выступают за ликвидацию государственного концерна и трансформацию его в 6 корпораций.

«Следовало уже сказать об этом открыто: государственный концерн «Укроборонпром» в нынешнем виде должен быть ликвидирован. Мы пришли не для того, чтобы стать драконами, сесть на потоки и возглавить оборонного монстра, созданного с единственной целью — контролировать продажу оружейных складов времен СССР. Это должно остаться в прошлом. Сегодня львиная доля государственных оборонных предприятий, в отличие от частных производителей, неконкурентоспособны. Главная причина — акционер, то есть, государство, которое связывает производителей лишним регуляцией и бюрократией. Так, за десять лет существования в концерне выросли новые люди, некоторые заводы сделали большой шаг вперед. Но текущая модель управления оборонными предприятиями не оправдывает себя. Мы знаем, как это можно изменить и уже готовы делиться планами и видением. Конечная цель этого пути — ликвидация Государственного концерна «Укроборонпром» и создание вместо него шести компаний, специализирующихся на: ракетостроении; авиастроении; бронетехнике; радарных и морских системах; авиаремонта. Концерн уже готов двигаться по этому пути. Но без прямой и непосредственного участия государственных органов реформа «Укроборонпрома» или затянется на годы, или станет невозможной. Сейчас реформа концерна в первую очередь зависит от эффективности парламента, вместе с которым мы уже готовим новый закон «О корпоратизации предприятий ОПК», — отметил заместитель гендиректора по трансформации госконцерна Роман Бондар в интервью в «Оборонно-промышленному курьеру».

По словам Бондаря, «Укроборонпром» крайне запустили, некоторые предприятия «практически при смерти». Их тянут на дно «избыточность активов, большие долги, технологическая отсталость, низкое качество продукции и высокий износ оборудования».

Реформа предусматривает, что в течение 2 лет «Укроборонпром» будет управлять трансформационными процессами для создания отраслевых холдингов. Нужно будет провести корпоратизации предприятий, осуществить оздоровления проблемных активов, провести концентрацию производств, продать избыточное имущество и тому подобное.

«Текущая модель управления концерном не оправдывает себя. Невозможно равномерно создавать ценность и эффективно управлять 116-ю предприятиями концерна. Особенно учитывая различия в бизнес-моделях, структуре продуктов, состояние активов и рыночные особенности», — добавил он.