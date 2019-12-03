Укрзализница поднимет тарифы для обновления поездов

Укрзализныця рассчитывает получить от индексации тарифов на перевозку пассажиров 700 млн гривен.

Укрзалізниця озвучила планы по обновлению парка пассажирских вагонов в 2020 году. Средства для их обновления планируют получить от повышения тарифов на пассажирские и грузовые перевозки. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Компания намерена направить 500 млн гривень на модернизацию 40 вагонов и еще 600 млн гривень - на покупку 26 новых вагонов.

Часть средств на финансирование этой инвестиционной программы - около 700 млн гривень - Укрзалізниця рассчитывает получить от индексации тарифов на перевозку пассажиров.

"Часть средств на финансирование этой инвестиционной программы – около 700 млн грн – компания рассчитывает получить от индексации тарифов на перевозку пассажиров. Ее планируется осуществлять поэтапно – по 2% ежемесячно с 1 марта по 31 декабря 2020 года во всех категориях вагонов, кроме 1-го класса поездов Интерсити+", - говорится в сообщении.

По словам сотрудников, тарифы будут расти постепенно, поскольку комплектующие для поездов также подорожали. Помимо этого, в Укрзалізнице добавили, что в 2020 году убытки от перевозок пассажиров могут достичь 14,3 миллионов гривен при отсутствии должного обновления пассажирского состава за счет средств государства.